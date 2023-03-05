أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1444.

وبحسب "المركزي" فإن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء داخل الفروع، ومن الساعة 9:30 صباحا وحتى 5.30 مساء داخل مراكز التحويل.

وأضاف البيان أن إجازة عيد الفطر بنهاية عمل يوم الاثنين 17 أبريل 2023، ويستأنف العمل يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وأوضح أن إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الاثنين 22 يونيو 2023، ويستأنف العمل يوم الثلاثاء 2 يوليو 2023.

ومن المقرر أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ووفقاً لـ«ساما»: «تفتح البنوك عددا من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل في فترات معينة خلال عطلة الأعياد».