أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، اليوم، بتعيين سلمان يوسف الدوسري، وزيراً للإعلام.

والوزير الدوسري لديه مسيرة مهنية حافلة بالعمل في الصحافة والإعلام، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية والتحريرية في العديد من الصحف السعودية والإقليمية، وحاور شخصيات كبرى، تمثل محوراً للأحداث محلياً وعالمياً.

بدأ الوزير الدوسري حياته المهنية في العام 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ثم مع صحيفة «الاقتصادية»، ثم انتقل للعمل في صحيفة «الشرق الأوسط»، ثم أصبح مسؤولًا عن التحرير، ثم عين مساعداً لرئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» بمقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يعيّن في أكتوبر 2011 رئيساً لتحرير «الاقتصادية»، ثم رئيساً لتحرير «الشرق الأوسط» اعتباراً من الأول من يوليو 2014.

وعمل سلمان الدوسري على تغطية مناسبات عديدة محلية وإقليمية ودولية، وأسهم في طرح قضايا مختلفة في الشؤون السياسة العربية والإسلامية والدولية، كما يعمل على تحليل القضايا السعودية والخليجية، ولديه عمود صحافي في صحيفتي «الشرق الأوسط» و«الاقتصادية»، يطرح من خلاله وجهة نظره التي تُعبّر عن آرائه السياسية، شارك الدوسري في برامج تلفزيونية عبر العديد من القنوات مثل: بي بي سي (BBC) والعربية والجزيرة وفرانس 24، وغيرها.

وتقلد الدوسري أيضاً رئاسة تحرير مجلة «الرجل»، التي تصدر شهرياً باللغة العربية، عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وتركز على أسلوب حياة النخبة من الرجال في العالم العربي.

وفي عام 2014 عُيّن سلمان الدوسري رئيس تحرير لمجلة «المجلة»، وهي مجلة سياسية تصدر شهرياً من لندن باللغتين العربية والإنجليزية، وصدرت طبعتها الأولى في عام 1980، وخلال فترة رئاسته لها، عمل على تناول القضايا التي تمس الشارع العربي.

وأجرى الدوسري عدداً من الحوارات مع صناع القرار والمسؤولين، من ضمنها حوارات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس وزراء مملكة البحرين السابق الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

«مسيرة حافلة»:

1- بدأ حياته المهنية صحفياً

2- تولى مناصب قيادية وتحريرية

3- حاور شخصيات مهمة عديدة

4- يهتم بالقضايا السعودية والخليجية

5- يطرح القضايا العربية والدولية