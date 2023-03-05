أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) عددا من الأوامرالملكية جاءت كالتالي:

تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

تعيين اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.