منحت وزارة الصحة تجمع القصيم الصحي ممثلاً بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة شهادة الاعتماد لتشغيل مركز الأمراض الوراثية بالمستشفى لمدة سنة، وذلك بعد اجتياز المركز عملية التقييم التي أجرتها لجنة الفحص المكلفة ونجاحه في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة على الفئة «ب».

وأوضح التجمع أن المركز يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والوقاية من الاعتلالات الوراثية والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع ضد الأمراض الوراثية، لافتاً النظر إلى أن نطاق خدمة المركز يغطي منطقة القصيم كاملة، إضافة إلى خدمة المرضى من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.

ويقدم المركز عددًا من الخدمات المهمة من أبرزها تقليل حالات تحويل المرضى إلى خارج المنطقة، وتأهيل الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية والاستقلابية، ومساعدة أسرهم على التعامل معهم، ويوفر المركز كذلك العلاجات والأدوية والحليبات والأنزيمات الخاصة، إضافة إلى حصر جميع أنواع الأمراض الوراثية بالمنطقة، وتقديم خدمة الاستشارات الوراثية التناسلية، وتوفير خدمة الوراثيات السريرية والكيمائية الحيوية السريرية عند الكبار.

يذكر أن طريقة الحصول على خدمات المركز تتمثل في تحويل الحالة المرضية من قبل الطبيب المختص إلى مركز الأمراض الوراثية.