أعلنت وزارة الطاقة الأوزبكستانية أمس (السبت)، أن شركة أكواباور السعودية ستبني معملين للطاقة الشمسية في أوزبكستان، بطاقة تصل إلى 1.4 غيغاواط، إلى جانب 3 أنظمة لتخزين الطاقة بطاقة تصل إلى 1.2 غيغاواط. وقالت الوزارة، في بيان، إن الجانبين وقعا اتفاقيات استثمارية بشأن هذا المشروع تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار. وسيكون على أوزبكستان بموجب الاتفاقات أن تشتري الطاقة من المرافق المشار إليها. وتنص الاتفاقيات على أن تنشئ أكواباور معملاً للطاقة الشمسية طاقته 400 ميغاواط، ومرفقاً لتخزين الطاقة بالسعة نفسها في محافظة طشقند، ومعملاً طاقته غيغاواط، ومرفقاً لتخزين الطاقة سعته 400 ميغاواط في منطقة سمرقند؛ ومرفقاً لتخزين الطاقة سعته 400 ميغاواط في محافظة بخارى.