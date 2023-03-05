تنتظر العاصمة الرياض، انطلاق المنتدى الدولي للترفيه، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، والتي تضم أكثر من 6 آلاف عضو في صناعة الترفيه في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة 7 – 8 مارس الجاري، في حدث كبير يعد الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

ويتيح المنتدى فرصًا للتعلم من صنّاع الترفيه والاستفادة منهم، من خلال جمع عدد من المختصين العالميين في مكان واحد ليقدّموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة، ويثري خبرات العاملين فيها.

ويستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين الدوليين والمتخصصين في صناعة الترفيه من شركات عالمية، حيث سيشاركون في الجلسات وورش العمل التي ينظمها المنتدى، وتتناول الأساليب المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاع الترفيهي، كما يصاحب المنتدى معرض تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية.

ويهدف المنتدى لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافةً إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاح الأنشطة الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم إستراتيجياته وبرامجه.

ويتضمن المنتدى عددًا من البرامج التدريبية، مثل برنامج التطوير المهني لمديري الوجهات الترفيهية IAM الذي يستهدف التنفيذيين وصناع القرار في الشركات العاملة بقطاع الترفيه من الفترة 5 إلى 7 مارس، ويشتمل على جلسات ذات موضوعات متخصصة كزيادة الإيرادات في الوجهات الترفيهية، واكتشاف المشاريع الترفيهية تحت التطوير في السعودية، وغيرها.

ويأتي تنظيم الهيئة العامة للترفيه للمنتدى استمرارًا لمبادراتها الترفيهية، وسعيًا منها لتطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية؛ وتلبية للإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.