أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 3 حتى 9/‏ 8/‏ 1444هـ الموافق من 23/‏ 2 حتى 1/‏ 3/‏ 2023، عن ضبط 13898 مخالفاً، منهم 8001 مخالف لنظام الإقامة، و3832 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2065 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 777 شخصاً؛ 51% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 52 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 20918 وافداً مخالفاً؛ منهم 17535 رجلاً، و3383 امرأة، وتمت إحالة 11774 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2480 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10241 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.