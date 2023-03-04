استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم (السبت)، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى.

فيما حضر من جانب جمهورية موزمبيق، وزير الزراعة والتنمية القروية سلسو إسماعيل كوريا، ووزير الأشغال العامة والإسكان وموارد المياه كارلوس ألبرتو مسكيتا، ووزير الشؤون المدنية لمجلس الدولة كونستا نتينو ألبرتو باسلا، ونائب وزير الخارجية والتعاون مانويل جوزيه غونسالفس، وسفير ومفوض لجمهورية موزمبيق لدى المملكة فيصل فقير قاسم، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والتنمية عامر ميثا.