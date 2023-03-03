بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس بولا أحمد تينوبو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس النيجيري، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس بولا أحمد تينوبو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس النيجيري، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.