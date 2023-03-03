عبّر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن سعادته بتحقيق أمنية الطفل السوري اليتيم بلقاء لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، حيث استقبل النجم البرتغالي الطفل السوري بعد تكفّل المستشار آل الشيخ بتحقيق أمنيته، في نموذج بسيط لما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات لجميع الشعوب المحتاجة.
وقال رئيس هيئة الترفيه في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة): «فرحتك فرحه لي.. حفظ الله مولاي الملك وسيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير».
وبدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يدعى ربيع شاهين في إحدى المناطق السورية يتحدث عن عشقه لنادي النصر السعودي والنجم البرتغالي رونالدو وأنه يحلم بلقائه ويتمنى لو أخذ والديه معه إلى الملعب لمشاهدة ناديه ولاعبه المفضل، لكن أباه ميت.
وعلي الفور، تفاعل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع الفيديو المتداول، وقال عبر «تويتر»: «يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟».
وبالفعل، تحققت الغاية الإنسانية النبيلة من مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه؛ والتقى الطفل السوري اليتيم باللاعب البرتغالي العالمي بنادي النصر كريستيانو رونالدو، محققًا أمنيته، في مثال راق وتجسيد حي لجبر الخواطر، وإدخال السرور على قلب إنسان.
وتعكس مبادرة المستشار تركي آل الشيخ الأخلاق الأصيلة لمملكة الإنسانية وقيم شعبها الكريم، التي هي انعكاس للثوابت الراسخة التي تتمسك بها القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وينبع اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بالإنسان أولًا من التزامها بتعاليم الإسلام السمحة، قولًا وعملًا، مما أهلها لاحتلال موقع الريادة في العالمين العربي والإسلامي.
وقال رئيس هيئة الترفيه في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة): «فرحتك فرحه لي.. حفظ الله مولاي الملك وسيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير».
وبدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يدعى ربيع شاهين في إحدى المناطق السورية يتحدث عن عشقه لنادي النصر السعودي والنجم البرتغالي رونالدو وأنه يحلم بلقائه ويتمنى لو أخذ والديه معه إلى الملعب لمشاهدة ناديه ولاعبه المفضل، لكن أباه ميت.
وعلي الفور، تفاعل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع الفيديو المتداول، وقال عبر «تويتر»: «يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟».
وبالفعل، تحققت الغاية الإنسانية النبيلة من مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه؛ والتقى الطفل السوري اليتيم باللاعب البرتغالي العالمي بنادي النصر كريستيانو رونالدو، محققًا أمنيته، في مثال راق وتجسيد حي لجبر الخواطر، وإدخال السرور على قلب إنسان.
وتعكس مبادرة المستشار تركي آل الشيخ الأخلاق الأصيلة لمملكة الإنسانية وقيم شعبها الكريم، التي هي انعكاس للثوابت الراسخة التي تتمسك بها القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وينبع اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بالإنسان أولًا من التزامها بتعاليم الإسلام السمحة، قولًا وعملًا، مما أهلها لاحتلال موقع الريادة في العالمين العربي والإسلامي.