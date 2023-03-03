قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على ثلاثة مواطنين بحوزتهم 57 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.