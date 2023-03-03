القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 57 كغم من نبات القات المخدر في منطقة جازان أخبار الجمعة 03 مارس 2023 16:32 «عكاظ» (جدة) 915 مشاهدة كميات نبات القات المخدر بعد ضبط المتورطين بحيازته تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على ثلاثة مواطنين بحوزتهم 57 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > الأفواج الأمنية الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب القات المخدر وزارة الداخلية دوريات الأفواج الأمنية