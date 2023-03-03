التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا المنعقد في الهند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وبحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

كما تبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا في جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية - البرازيلية وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.