بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس بلغاريا رومين راديف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بلغاريا الصديق، اطّراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس بلغاريا رومين راديف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.