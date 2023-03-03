زار أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، محافظة تثليث وذلك امتداداً لجولاته الميدانية لمحافظات المنطقة ومراكزها.واستهل أمير عسير الجولة بزيارة مركز الحمضة الواقع جنوب المحافظة حيث افتتح الملعب الرياضي الذي نُفذ بمبادرة أحد رجال الأعمال، واطلع على عددٍ من المبادرات المجتمعية لجهات حكومية وأهلية، فيما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة نادي ضمك ولجنة التنمية الاجتماعية بمركز الحمضة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمركز.والتقى الأمير تركي بن طلال، الأهالي وتسلم التقرير التنموي من رئيس مركز الحمضة، بينما التقى في محافظة تثليث بمشايخ شمل قبائل المنطقة في لقائهم الدوري، لمناقشة تطوير أعمال لجان إصلاح ذات البين وتجويدها بما يتوافق مع توجهات اللجنة الرئيسية بالإمارة، والتقى أهالي المحافظة، واستمع إلى متطلباتهم، فيما ناقش الخدمات المقدمة بحضور مسؤولي الجهات الخدمية، وفي ختام الجولة، أنهى أمير منطقة عسير الخلاف القائم بين شيخ قبيلة آل قير الشيخ محمد بن مذكر بن مقيت ومواطن آخر من أهالي المحافظة، الذي امتد نحو 15 عاماً، إذ أعلن الشيخ محمد بن مقيت وبحضور إخوته وأبنائه، تنازله عن خصمه تقديراً لشفاعة وزيارة أمير عسير له في منزله.