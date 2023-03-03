غادرت صباح اليوم (الجمعة) مطار الملك خالد الدولي طائرتان إغاثيتان سعوديتان متوجهتان إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، تحملان على متنيهما 168 طناً من مساعدات السعودية للشعب الأوكراني.

وتشتمل المساعدات على المواد الإيوائية، والمولدات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، حيث سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يذكر أن السعودية وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت السعودية مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.