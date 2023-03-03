تلقى خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مشاعره تجاه القيادة بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية.وجاء في البرقية: «نشكركم على مشاعركم الطيبة، ودعواتكم الصادقة، ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار والرخاء إنه سميع مجيب».كما تلقى الشريف برقية شكر مماثلة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جاء فيها: «نشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، داعين الله تعالى أن يديم علينا الأمن والازدهار إنه سميع مجيب».