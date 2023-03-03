بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية فو فان ثونج، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لفيتنام.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الفيتنامي، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية فو فان ثونج، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لفيتنام.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الفيتنامي، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.