أعلنت شركة «زين السعودية» وشركة «Rakuten Symphony» توقيعهما مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما لبناء الجيل القادم من شبكات الاتصالات بالاعتماد على الأتمتة وتقنياتO-RAN ، وجاء توقيع المذكرة بالتزامن مع «المؤتمر العالمي للجوال» 2023 المنعقد في برشلونة من 27 فبراير حتى 3 مارس.

ومن خلال مذكرة التفاهم بين «زين السعودية» و«Rakuten Symphony»، سيتم التعاون على تسريع خدمات شبكات الجوال وتسخير التقنية المفتوحة لتسهيل إنشاء البنية التحتية اللاسلكية وتحقيق تحول نوعي في القطاع، بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة تقلّص تكلفة التشغيل وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة، حيث سيعمل الطرفان على وضع مخطط لتصميم وتطوير الوصول إلى الجيل الجديد لشبكات الراديو المعتمدة على الحوسبة السحابية، ومن خلال المعايير المفتوحة Open RANللجيل الرابع والخامس وبقدرات أتمتة متقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في «زين السعودية» المهندس عبد الرحمن المفدى: «يسعدنا العمل مع شركة «Rakuten Symphony»، لقيادة عجلة الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة لتلبي الطلب المتزايد للحصول على تجربة موثوقة وآمنة ومتطورة لعملائنا من قطاعي الأعمال والأفراد، وذلك عبر الاستفادة من نقاط القوة لدى زين السعودية و Rakuten وتسريع وتيرة الابتكار بهدف دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وذلك بهدف المساهمة في تحويل المملكة إلى مركز للابتكار القائم على التقنية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Rakuten Mobile «وشركة» Rakuten Symphony «طارق أمين: «نحن متحمسون للتعاون مع زين السعودية ومشاركة خبرتنا في بناء شبكات اتصالات الجيل القادم. ونعتقد أن حلول أتمتة وتنسيق الشبكات التي تقدمها شركة Rakuten Symphony لتحول الشبكات ستكون ذات فعالية عالية من حيث التكلفة ونشر خدمات شبكة الجيل القادم، وسنساعد زين السعودية على تقديم تجربة عملاء متميزة".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه تماشياً مع استراتيجية «زين السعودية» التي تركز على تطوير المنتجات الرقمية بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة ودفع نمو الأعمال وتعزيز تجارب المستخدمين من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية.