وقعّت السعودية وبلغاريا، اتفاقية لإنشاء اللجنة السعودية البلغارية المشتركة، لتتولى تنفيذ اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، وتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

وقّع الاتفاقية من جانب المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية بلغاريا، فيما وقعها من الجانب البلغاري وزير الاقتصاد والصناعة نيكولا ستويانوف.

وتهدف اللجنة السعودية البلغارية المشتركة إلى متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيزها، إلى جانب تعزيز فرص التعاون الواعدة في مختلف المجالات، كما جرى خلال التوقيع مناقشة أبرز الخطوات القادمة والمبادرات والمستهدفات والإطار الزمني لتنفيذها.

كما عقد وزير الاقتصاد والتخطيط عدداً من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث اجتمع مع نائب رئيس وزراء بلغاريا لشؤون السياسات الاقتصادية وزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف، ومعالي وزير الابتكار والنمو البلغاري، ألكسندر بوليف، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات في مجالات الابتكار والتقنية.

يذكر أن بلغاريا ممثلة بمجلس الوزراء أعلنت في وقت سابق دعمها الرسمي لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.