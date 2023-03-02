التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.