عقد مجلس جامعة الملك خالد، اجتماعه السابع للعام الجامعي 1444، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد القرني أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. وأضاف، أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظيفتي محاضر وأستاذ مساعد، وكذلك الموافقة على منح الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه)، لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، واعتماد توصيات لجنة المراجعة في اجتماعها الأول للعام المالي 2023، وكذلك اعتماد توصيات لجنة الاستثمار في اجتماعها الثاني للعام المالي 2023، كما تم خلال الاجتماع، إقرار الحسابات الختامية للجامعة للعام المالي 2022 والموافقة على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين جامعة الملك خالد وبعض الجامعات والجهات الأخرى.