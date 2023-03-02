أعلن الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444 تضمنت توفير كامل الخدمات للمعتمرين التي تسهم في تيسير أداء المناسك لـ107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.

وكشف السديس أنه تمت تهيئة كافة المداخل المخارج في المسجد الحرام بكامل طاقتها الاستيعابية، بما فيها التوسعة السعودية الثالثة، مع الحرص على تخصيص أبواب خاصة للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة، تضمن وصول القاصدين إلى أكثر من 235 موقعاً للصلاة في المسجد الحرام و100 موقع في المسجد النبوي.

وقال: رفعت الرئاسة كادرها البشري إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين، وأتاحت 8 آلاف فرصة تطوعية في 10 مجالات وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.