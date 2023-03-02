التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.

وبحث الجانبان سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات حيال التطورات في الأزمة (الروسية - الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.