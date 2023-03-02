فيما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، 12 موقعاً في مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران وجازان للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، دشن أمراء مناطق، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة هدف ووقاية».وأكدوا على أهمية تعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، من خلال مثل هذه الفعاليات والمعارض التثقيفية والتوعوية ورفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر، بما يسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع.وأشاروا إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني يأتي تعزيزاً لدور الدفاع المدني وإتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة، مشيدين بجهود رجال ومنسوبي الدفاع المدني في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث.من جهتها، أوضحت المديرية أن الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني في هذه المناطق بدأ أمس، ولمدة 3 أيام؛ بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات.وذكرت، أن المناسبة حدث عالمي للتعريف بجهود رجال الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتضحياتهم في حفظ الأرواح والممتلكات، وتوجيه رسائل توعوية لفئات وشرائح المجتمع كافة، من خلال الفعاليات المتنوعة، وكيفية تجنب المخاطر وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها وتعزيز مفهوم الحماية.