رصدت رئاسة أمن الدولة نشاطاً عصابياً إجرامياً يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة ويطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية استهدف الكثير من المواطنين والمقيمين، ومن خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة يوم الإثنين الموافق 7 / 8 / 1444 من ضبط الوكر الإجرامي الذي يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام جهز منزله؛ ليكون منطلقاً لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية.

ورئاسة أمن الدولة إذ تُعلن ذلك فإنها تحذر من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات وتدعو إلى عدم الاستجابة لها وعدم الإدلاء بأي معلومات عن الهويات والحسابات البنكية، وتؤكد أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمَّا يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330) أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في رئاسة أمن الدولة.