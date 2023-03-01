استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في تونس اليوم (الأربعاء)، على هامش اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ووزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عماد مصطفى عبد السلام، ووزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية بسام مولوي، ووزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد أحمد شيخ علي، ووزير الداخلية في جمهورية جيبوتي سيد نوح حسن، ووزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.