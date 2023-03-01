يغادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، إلى عاصمة جمهورية الهند نيودلهي، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كما سيشارك في الدورة الثامنة لمنتدى حوار رايسينا، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2023.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المسؤولين المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافة إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.