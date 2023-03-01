أوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن أول راية رفعت في الدولة السعودية كانت عام 1157هـ (1744)، مشيرة إلى أن نظام رفع العلم صدر في عام 1357هـ (1938) وأن نظام علم المملكة العربية السعودية صدر عام 1393هـ (1973).

وأشارت الدارة إلى أن أسماء العلم هي «الراية، والبيرق، واللواء»، مبينة أن دلالات العلم السعودي تتمثل في ما يلي: عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» تعبر عن وحدانية الله وعلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين، و«السيف» يرمز للعدل والقوة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر اليوم (الأربعاء)، أمراً ملكياً يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».