استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم (الأربعاء)، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقيس سعيد، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونس دوام الرقي والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

فيما حضره من الجانب التونسي وزير الداخلية بجمهورية تونس توفيق شرف الدين وعدد من كبار المسؤولين.

كما استقبل رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونوه الرئيس التونسي خلال الاستقبال بالدور المهم لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية، متمنيًا التوفيق لوزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الأربعين المنعقدة حاليًا في تونس وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.