دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة هدف ووقاية»، الذي تقيمه الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني المكلف العميد علي بن عبدالله الشهري.

وجرى خلال التدشين إطلاقه عبر الاتصال المرئي المعرض المصاحب للفعاليات، الذي سيقام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعدد من المجمعات التجارية، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، ويحتوي العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية بسلامة الإنسان لكافة الفئات العمرية من شرائح المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك الناطقين باللغة الإنجليزية.

ويضم المعرض أحدث الآليات والمعدات التي تم تأمينها لجهاز الدفاع المدني بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله.