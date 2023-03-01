‏قام وفد من أمانة محافظة جدة بزيارة لكلية البترجي الطبية والاجتماع مع قادة المبادرات المجتمعية والطبية والتطوعية وطلاب وطالبات الكلية بهدف الاستفادة من الطاقات الشغوفة بالعمل التطوعي. وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج تفعيل الشراكات مع الجامعات والكليات والقطاعات الأخرى لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب والطالبات للاستفادة من طاقتهم وتسخيرها في العمل التطوعي بهدف الوصول للمستهدفات لعدد المتطوعين للأمانة بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع غير ربحي.. أوضح ذلك مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة مشيراً إلى أن العمل التطوعي قيمة أصيلة ومتجذرة في المجتمع السعودي، بما يحقق التكافل والتآخي والتعاون والكثير من المعاني العميقة، التي تظهر مشاعر البذل والعطاء لدى المتطوعين والمتطوعات، ونوه بجهود العديد من القطاعات لترويج ثقافة العمل التطوعي، وبيان ما يمثله من قيم إيجابية تعزز البنيان المجتمعي، وتحفز أفراد المجتمع على الانخراط في الأعمال التطوعية بمختلف أشكالها الهادفة والبناءة.

من جهتها، أوضحت وكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة إخلاص عبدالعزيز سندي أن كلية البترجي الطبية فعلت العديد من المبادرات المجتمعية مع أمانة محافظة جدة، التي تؤكد دور الكلية في المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الإستراتيجية للكلية، وأشادت بنموذج أمانة جدة في العمل التطوعي الذي يعد نموذجا فعالا يمكن الكثير من الجامعات والكليات الانضمام معهم لتنفيذ مستهدفاتهم.