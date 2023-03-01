اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.



