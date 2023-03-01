أعربت السفارة السعودية في أثينا عن حزنها وخالص تعازيها لذوي الضحايا في الحادث المأساوي بتصادم القطارين في اليونان، ولجميع الشعب اليوناني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع حادث التصادم بين قطار بضائع وآخر للركاب على متنه 350 شخصاً، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 85 آخرين، بالقرب من بلدة تيمبي وسط اليونان، فيما قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في اليونان، لونيس أرتوبويوس، للتلفزيون اليوناني اليوم إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، وإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وكان قطار الركاب متوجهاً من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي الشمالية، فيما كان قطار البضائع متوجها من ثيسالونيكي إلى لاريسا، واصطدما بشكل مباشر، وكان الاصطدام قويا جداً، ما أدى إلى خروج العربات الأربع الأولى عن مسارها، وتم إجلاء 194 راكبا بسلام عبر الحافلات إلى ثيسالونيكي.