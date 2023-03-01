وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على طريق مخطط آل يعلى في مركز تندحة شرق المنطقة، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة خميس مشيط.

وجاء وقوف أمير عسير استجابة لطلب مواطن، إذ وجه الأمير تركي بن طلال بتصحيح مسار الطريق ليكون المخطط أنموذجاً لبقية القرى على مستوى المنطقة، شاملاً تنفيذ حديقة متعددة الأغراض، وفق معايير المشهد الحضري.

ووقف أمير عسير ميدانيا على طريق مخطط آل يعلى، بحضور محافظ خميس مشيط ورئيس بلدية المحافظة ورئيس مركز تندحة، وزار منزل المواطن، ووجه بأن يتضمن المخطط ممشى وملعبا لكرة القدم.



