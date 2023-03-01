أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع «HSI32»، التي تم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، بتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة CMN الفرنسية.وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة «HSI32»، ستساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، إضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة، مشيراً إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية 2030.من جهته، أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، بأن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الإستراتيجية يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.وأضاف: «ستساهم المنظومة في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة»، مشيراً إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية المهندس سفيان الزامل، أن نجاح استكمال مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع «HSI32»، دليل على العمل الجاد والتكاملي مع الشركاء في المنظومة، والمتمثل في شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة CMN الفرنسية، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتصنيع الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع مستوى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي، إضافة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في دعم توجهات هذا القطاع الواعد.من جانبه، أبان رئيس مجلس إدارة مجموعة CMN NAVAL الفرنسية اسكندر صفا، أن هذه الشراكة تجسد العمل التكاملي، مما يسهم في استكمال هذه المنظومة المهمة والإستراتيجية، مؤكداً عزمهم على المضي قدماً بالتعاون في مزيد من المشاريع الأخرى في مجال الصناعة العسكرية، مقدماً شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين.