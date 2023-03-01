كشف مصدر لـ«عكاظ»، أن خدمة «وصفتي»، التي تختص بتوفير الأدوية بشكل مجاني ما زالت مستمرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وسيتم إغلاق الخدمة في بعض المحافظات النائية التي تكون الصيدليات بعيدة عنها، على أن يتم صرف الأدوية في النائية عن طريق المراكز الصحية. وأضاف المصدر، أن توصيل العلاج عبر برنامج وصفتي حالياً مقتصر على من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة.يشار إلى أن خدمة وصفتي إحدى خدمات الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» بإشراف من وزارة الصحة، وأُطلقت لتساهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030، في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليكون الدواء متوفراً في كل مكان وفي أي وقت مجاناً. وبلغ عدد المستفيدين من خدمة وصفتي منذ انطلاقها مع جائحة كورونا حتى الآن 52 مليوناً، في ما يخص الوصفات الطبية، وتغطي الخدمة 2142 مركز رعاية أولية، و234 مستشفى، و3628 صيدلية، ووصل عدد تغطيتها للمدن والمحافظات 172 مدينة ومحافظة.وأُطلقت مبادرة التوصيل المنزلي خلال فترة منع التجول في مدن المملكة خلال جائحة كورونا لتوفير الدواء للمستفيدين في منازلهم، خصوصاً المرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.