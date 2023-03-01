كشف رئيس جمعية الورد الطائفي محمد بن زيد القرشي لـ«عكاظ»، أن تسجيل الورد في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة «اليونيسكو» سيكون قريباً، وأن الجمعية شاركت قبل أشهر وفداً من إحدى الجهات ذات العلاقة في رحلة توثيقية للمنتج الذي اشتهرت به الطائف منذ القدم، وتم إنهاء العمل ميدانياً لحصره تاريخياً وثقافياً لاستكمال ملف التسجيل. وأكد القرشي، أن موسم قطاف هذا العام بدأ قبل يومين، مشيراً إلى أن الطائف تضم نحو 120 معملاً لصناعة وتقطير دهن الورد الطبيعي، و800 مزرعة ما بين الهدا ووادي محرم والشفاء، مطالباً بتوحيد الجهود لدعم وتسويق المنتج ليحلّق عالمياً، مؤكداً أن إنتاج الورد الحالي يراوح بين 400 إلى 500 مليون وردة سنوياً. وقال، إن زراعة الورد تحتاج إلى 4 خطوات تطويرية سريعة، منها منح المزارعين قروضاً ميسرة، وتسهيل التأشيرات الموسمية من خلال سرعة الإجراءات ورفع أعداد المسموح بها لكل مزارع، وإنشاء خزانات للرّي في مرتفعات الهدا والشفا لتزويد المزارعين بالمياه، وإعداد خطة إستراتيجية لتسويق المنتج محلياً وعالمياً، مع ضرورة الابتعاد عن تجاذب تنظيم المهرجان السنوي.