رأس محافظ الطائف الامير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم اجتماعاً تحضيرياً بحضور مديري الجهات ذات العلاقة لبحث استعدادات المحافظة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي، تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن الطائف وأبها والباحة

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ الطائف على أهمية هذه البطولة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) وأهميتها للمحافظة.

كما أوضح أهمية أن تبدأ جميع الجهات ذات العلاقة فوراً بالاستعداد بكامل جاهزيتها لهذه البطولة. واستمع سموه لأبرز ما ستقدمه الجهات من خدمات داعمة، لإبراز هذا الحدث إضافة إلى التجهيزات المتعلقة باستقبال المشاركين والمواصلات وغيرها. يذكر أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية المزمع أن تحتضنها المملكة العربية السعودية الصيف القادم، وسيعلن عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات لاحقاً.