تسلم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة التكنولوجيا في ماليزيا (UTM)، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وذلك على هامش زيارته الرسمية على رأس وفد مكون من عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر ثلاثة أيام.

وجاء التكريم من رئيس الجامعة في مقر الجامعة بكوالالمبور، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وعدد من قيادات وزارة الحج والعمرة، والوفد المرافق ضمن الزيارة الرسمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وجاء التكريم نظير ما تقدمه السعودية من خدمات جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وابتكار وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات الحكومية في السعودية العديد من المبادرات والحلول النوعية الفاعلة لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة والصلاة في الروضة الشريفة، ضمن إجراءات إلكترونية مستدامة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

وتقدم منظومة الحج والعمرة العديد من التسهيلات، والحلول الرقمية بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتيسير إجراءات القدوم من جميع أنحاء العالم، وإثراء التجربة الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.