شرطة العارضة: القبض على شخص بحوزته 19.7 كغم من القات أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:56 «عكاظ» (جدة) 2500 مشاهدة قائد المركبة بعد القبض عليه (الأمن العام) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت دوريات شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان، على مواطن بحوزته 19.7 كيلوغرام من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > شرطة العارضة شرطة محافظة العارضة مركز الضبط الأمني بالخطوة القبض على شخص بحوزته القات المخدر تهريب القات