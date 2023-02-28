قبضت دوريات شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان، على مواطن بحوزته 19.7 كيلوغرام من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.