نوّهت رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة كولينا كيتاروفيتش، بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهود التي يبذلها لمساعدة الدول والشعوب المتضررة حول العالم. جاء ذلك بعد لقائها بمساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل جمعان الغامدي، الذي قدم خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن المنجزات الإنسانية والإغاثية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة عُرفت بدورها الإنساني والإغاثي وأياديها البيضاء التي شملت أنحاء المعمورة؛ مبيّناً أن حجم المساعدات السعودية بلغ 85 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 167 دولة حول العالم؛ مما جعلها أنموذجاً فريداً للعمل الإنساني، موضحاً أن عدد المشاريع المنفذة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بلغت 2.246 مشروعاً مختلفاً استفادت منها 90 دولة أبرزها اليمن بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، شملت مختلف قطاعات العمل الإنساني مثل التعليم والصحة والتغذية والإيواء والتطوع والحماية والمياه والإصحاح البيئي والاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية وغيرها.وأوضح الغامدي، أن العمل الإنساني السعودي شمل اللاجئين السوريين واليمنيين والروهينجا في مختلف أماكن تواجدهم؛ فضلاً عن المساعدات المقدمة للتخفيف من معاناة المحتاجين خلال الأزمات في كل من السودان وإندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيا واليابان وغيرها.وأشار، إلى تصدر السعودية الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26.71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7.12 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر 2022م.