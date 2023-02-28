تُعد أشجار «الكوريزيا»، من أجمل أشجار الزينة الضخمة، ومن أشهر الأشجار حول العالم التي تزينت بها ميادين وشوارع محافظة جدة، حيث الموطن الأصلي لها في أمريكا الجنوبية، وهي من نوع الفصيلة الخبازية وفصيلة الكابوك والباوباب.وتتميز أشجار الكوريزيا بسرعة نموها، إذ يصل ارتفاعها إلى 50 قدماً تقريباً، وجذعها ذو اللون الأخضر المشوّك في بداية مراحله العمرية الأولى، كما أن الثلث السفلي من ساقها يكون ممتلئاً بشكل أكبر ويعمل كمخزن مائي لمواسم الجفاف، في حين تميل فروعها نحو الاتجاه الأفقي وهي شائكة أيضاً، وأوراقها كفيّة الشكل متساقطة تتكون من 5 - 7 وُريقات بيضاوية، يتجاوز طولها 20 متراً، وتُعد من الأشجار الكبيرة التي لا تناسب زراعتها في المساحات الضيقة وقرب الأسوار.