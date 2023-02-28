قبل أكثر من 8 أعوام، شرعت جامعة جازان في تنفيذ مشروع الكليات الجامعية للبنات في أبوعريش، الذي يتكوّن من 32 قاعة دراسية و25 معملاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 طالبة. ومع مرور السنوات على البدء في تنفيذ المشروع والوعود بالانتهاء قبل 4 أعوام توقف المشروع وبقي شاهداً على تعثر حلم طالبات المحافظة دون أن يتم التسريع في تنفيذه ليقدم الخدمات التعليمية الجامعية لطالبات أبوعريش والقرى التابعة لها.وتساءل الأهالي، عن أسباب توقف المشروع الذي ترقبوه طويلاً، خصوصاً أنه ينهي معاناة كثير من طالبات أبوعريش والمراكز والقرى التابعة لها الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى الكليات الجامعية في المدن الأخرى ما يعرّضهم لمخاطر الطريق.ويطالب الأهالي جامعة جازان بالنظر إلى معاناة بناتهم باهتمام، وإزالة كل المعوقات التي تعترض افتتاح الكليات الجامعية في أبوعريش، مشيرين إلى أن المجهول ينتظر عدداً كبيراً من الطالبات، إذ لا توجد بالمحافظة كليات للبنات ويجبرن على الذهاب إلى المحافظات الأخرى، مشددين على ضرورة إنهاء المعاناة بافتتاح كليات جامعية في أبوعريش. وأضافوا أن فرحة الأهالي بتنفيذ المشروع قبل عدة سنوات لم تكتمل.