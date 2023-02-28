أوضحت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ»، تعقيباً على ما نشر في الصحيفة، تحت عنوان، «حواجز تمنع الوصول لمياه الحوية»، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.وأشارت إلى أن خدمة الصهاريج بالمنطقة المذكورة متوفرة عبر الخدمات الإلكترونية بالفرع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشركة المياه الوطنية وذلك تسهيلاً لخدمة العملاء.وذكرت الشركة، أنها قدّمت خدماتها من خلال محطة الحوية لأكثر من 17 ألف عميل في الشهر الماضي.وأفادت الشركة بشأن الحواجز الموجودة في الموقع حسب ما ورد في الخبر، فإنه تم وضعها من قبل الجهات الأمنية، مع مراعاة انسيابية الوصول لمحطة التعبئة.