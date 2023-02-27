بحضور عدد من رجال الأعمال وأعيان ووجهاء جدة، أعلن المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الـ23 (1444-1448) الأستاذ عماد بن محمد العبود، أهداف برنامجه الانتخابي المتضمن دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيزهم للعمل وفق رؤية المملكة 2030 للعمل على تطوير وتنظيم قطاع السياحة والترفيه والمطاعم والكافيهات، وبناء منظومة تبادل للمعلومات والخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الترفيه والسياحة والمطاعم والعلامات ذات حق الامتياز التجاري (الفرنشايز).

ويشغل العبود حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أشبيلية الأولى لتشغيل الفنادق والمنتجعات في المدينة المنورة، ورئيس مجلس إدارة شركة هديل جدة التجارية التي تمتلك عدة وكالات عالمية، منها: «تشكي تشيز»، ووكالة شركة مطاعم «جوس كراب شاك» الأمريكية للمأكولات البحرية، ووكالة شركة مطاعم «باها فريش» الأمريكية المتخصصة في المأكولات المكسيكية، ووكالة شركة «هاوس أوف كب كيك»، كما يشغل منصب عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري.

وخلال حفل الحملة الانتخابية بقاعة فندق هيلتون جدة، أعلن الأستاذ عماد العبود سعيه لزيادة فرص العمل لأبناء مدينة جدة، عن طريق إنشاء المزيد من مرافق الضيافة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، فضلاً عن تطوير الفعاليات والمهرجانات لجذب السياح لمدينة جدة والمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية، ووضع الحلول المبتكرة لدعم مشتركي الغرفة في تطوير أعمالهم وإيجاد طرق للتعامل مع العوائق والصعوبات.

وأكد عماد العبود أهمية انتخابات غرفة جدة، التي ستصنع فارقاً في خارطة الاقتصاد والصناعة والسياحة في مدينة جدة التي اكتسبت أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية للمملكة مع الأسواق العالمية، مبيناً أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة يجب أن يتبنى الحلول الفاعلة لتحديات التجار، فضلاً عن تفعيل الشراكات والمجالس واللجان وأمانة الغرفة، واللقاءات الاقتصادية والتجارية مع جميع الجهات المعنية، وتنشيط الفعاليات والأنشطة في مدينة جدة، معلناً تبنيه عدداً من الرؤى والمشاريع والتطلعات التي تتمثل في بناء منظومة تبادل للمعلومات والخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

يذكر أن الأستاذ عماد بن محمد العبود خريج جامعة الملك عبدالعزيز - كلية الاقتصاد والإدارة، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في المجال الإداري وقطاع السياحة والترفيه والمطاعم والمقاهي، ويعد من الأوائل الذين استثمروا في مجال الترفيه والصالات المكيفة في مدينة جدة ولديه العديد من الوكالات لشركات عالمية في مجال الترفيه والمطاعم والكافيهات، حيث كانت البداية في قطاع الترفيه بجدة بمشروع بحيرة القطار، وحالياً يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة هديل جدة التجارية، التي تمتلك عدة وكالات عالمية، ومنها «تشيكي تشيز»، «هاوس أوف كب كيك»، «باها فريش»، «جوس كراب شاك» وغيرها من العلامات التجارية العالمية.

ومن أهدافه: دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في مساعدة قطاع الترفيه والسياحة للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 وتحقيق تطلعات مجتمع مدينة جدة. ويقول «أستمد نجاحي بدعمكم وتصويتكم لنصل جميعاً إلى مجتمع حيوي وبيئة عامرة واقتصاد مزدهر».

وخلال الاحتفالية، أعرب رجل الأعمال نايف الراجحي، عن اعتزازه بجهود الأستاذ عماد العبود، صاحب الخبرة الكبيرة، ورجل الاقتصاد والفكر، وقال «بإذن الله وجوده في غرفة جدة سيكون نقلة لهذا الصرح العظيم الذي يتجاوز عمره 80 عاماً، وبتضافر الأعضاء الجدد سيتم النهوض بأعمال الغرفة وفق رؤية ولي العهد 2030».

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية ثامر الفرشوطي، إن الأستاذ عماد بن محمد العبود يمثل اسمه علامة بارزة في قطاعي السياحة والترفيه وريادة الأعمال، بخبراته الكبيرة والثرية التي يمتلكها، ومشاريعه المتنوعة التي أطلقها، مستشهداً بأبرز المشاريع الترفيهية التي شهدتها عروس البحر الأحمر منذ 3 عقود، ومنها مشروع «بحيرة القطار» و«متنزه السندباد» وغيرهما، إذ كانا يمثلان أيقونتين ترفيهيتين لأهالي جدة وزوارها.

وتابع الفرشوطي، خلال حديثه في المناسبة، أن المرشح الأستاذ عماد العبود، له باع طويل في الريادة والاستثمار، وفي هذا المجال، وجدته قدوة لي في ريادة الأعمال، وأضاف «بناء على تواصل المرشحين لانتخابات غرفة جدة معي، فإن المرشح عماد العبود هو الشخص الوحيد الذي شرح لي برنامجه الانتخابي بشكل جيد وأخبرني بدعمه الكامل لرواد الأعمال في جدة وأصحاب المنشآت الصغيرة ومواصلة دعمه السابق للشباب، لذلك أعلن ترشيحي ودعمي الكامل له».

وأشاد رجل الأعمال الشريف محمود آل غالب بالأستاذ عماد بن محمد العبود، قائلاً «نسأل الله له التوفيق والسداد، الأستاذ عماد العبود من المطورين والمهتمين بالسياحة والترفيه في جدة، وهو قادر على التغيير إن شاء الله»، فيما قال رجل الأعمال أحمد العبيكان «نعيش أجواء انتخابية رائعة في الغرفة التجارية بجدة، وكل من تم ترشيحه هم من خيرة الرجال وأفضلهم ويستحقون الفوز، ونشعر بالحماس والفخر بهؤلاء المرشحين»، في حين قال رجل الأعمال خالد الفوزان «نتمنى الفوز للأستاذ عماد العبود، هناك طاقات قوية قادمة وتستحق أن تكون في الغرفة التجارية، أمنياتنا بالفوز للجميع، فالجميع يستحق».

من ناحيته، أكد الأستاذ الدكتور تركي القثامي أن رؤية المملكة حددت ثلاثة محاور رئيسية لها، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتتفرع تلك المحاور إلى 96 هدفاً إستراتيجياً يتم تحقيقها عن طريق برامج تحقيق الرؤية التي منها برنامج التحول الوطني، ولعل من المفيد أن يضع المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذ عماد بن محمد العبود برنامجاً انتخابياً قوامه العمل ضمن الرؤى والتوجهات، إضافة إلى أنه مزج مع البرنامج، الخبرة المتراكمة التي تأتت له من خلال عمله في النشاط منذ فترة طويلة، التي أكسبته اسماً معروفاً ولامعاً في ذلك المجال.

واختتم حديثه بقوله: لذلك، أوصي منتخبي غرفة جدة وبلا تردد، بدعم ترشيح الأستاذ عماد العبود (الرقم الانتخابي 24) لعضوية الغرفة، لأنه قادر بإذن الله على تحقيق تطلعاتهم، وقد قالت العرب في الأمثال «أعط القوس باريها».