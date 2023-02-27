أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، صباح اليوم (الإثنين) في مقرّ حرمها الجامعي في ثول، منتدى الأسبوع المفتوح للبحث العلمي «كرو 23»، والذي ينعقد في الفتـرة مـن 27 فبراير الجاري إلى 2 مارس القادم، تحت شعار «الأبحاث من أجل مستقبل المملكة العربية السعودية».

وكان رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان قد افتتح المنتدى بكلمة أكد فيها أنّ «أبحاث كاوست متجذرة في المجتمع والبيئة الفريدة التي نعيش فيها». وأضاف تشان: «أبحاثنا ترتكز على رؤية كاوست ورسالتها لخدمة السعودية والمنطقة والعالم بالتوافق مع سعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 بجعل الأبحاث والتطوير والابتكار من الأولويات الوطنية».

المجالات الرقمية

يعد المنتدى فرصة فريدة من نوعها لإجراء نقاش أوسع يتيح مجالاً للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس وموظفي البحث في جامعة كاوست وبين نظرائهم في القطاع والهيئات الحكومية والخبراء المحليين والدوليين من المنظمات الرائدة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة الغذاء والصحة إضافة إلى المجالات الرقمية.

وستستعرض جامعة الملك عبد الله الكيفية التي تساهم من خلالها الأبحاث في كاوست في صياغة مستقبل المملكة من خلال التعليم، ومشاركة المجتمع، والبحث العلمي، حيث سيقدم باحثو كاوست، خلال 4 أيام هي مدة انعقاد المنتدى، أبرز الأبحاث العلمية والهندسية، إضافة إلى عروض المشروعات التي تتضمن تعاونا مباشرا داخل المملكة.

اقتصاديّات المستقبل

وأشار البروفيسور بيير ماجستريتي نائب رئيس الجامعة للأبحاث إلى «منتدى الأسبوع المفتوح للأبحاث عام 2021 في كاوست»، مؤكداً أنه قد تم التركيز، في النسخة السابقة، «على أزمة كوفيد -19؛ حيث كان العالم يسعى منذ تفشي الجائحة إلى التكيف والتحول السريع مع المتغيرات، وأصبح يعيش الآن مستقبل ما بعد الجائحة، ليعمل بعد ذلك على قياس التأثير المذهل الذي أحدثه قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إنقاذ أرواح البشر، والحفاظ على تفاعلاتنا الإنسانية ومواصلة أنشطتنا الحيوية والاجتماعية».

وأضاف ماجستريتي قائلًا: «أما في نسخة المنتدى هذا العام فسيكون موضوعها الرئيسي هو الأبحاث من أجل مستقبل المملكة العربية السعودية، حيث تم تنسيق جدول الفعاليات بالتوازي مع الأجندة السعودية الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار لتغطية أولوياتها الرئيسية في الخدمات الصحية واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل على مدار يوم كامل من العروض التقديمية التوضيحية والحوارات طيلة أيام المنتدى».

كما أعلن نائب رئيس الجامعة للأبحاث انضمام خبراء عالميين بارزين لاستكشاف تطلعات جديدة من شأنها أن تدفع أبحاث كاوست نحو مواجهة التحديات وتحقيق النجاحات في التأثير الإيجابي على المستوى السعودي الوطني وعرض العديد من المشروعات النوعية المهمة لكاوست مع شركائها في المملكة.