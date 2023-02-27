كشفت وزارة التعليم عن إطلاق مبادرة تدريبية «راصد»؛ لتمكين الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات من مهارات الملاحظة والرصد، ودراسة عوامل الخطورة، وكذلك عوامل حماية الطلاب والطالبات من الوقوع في تعاطي المخدرات.

وأكدت وزارة التعليم أن المبادرة تشمل إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك على مهارات الرصد والملاحظة لحالات تعاطي المخدرات في المدارس والتعامل معها.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تستهدف مشاركة 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي خلال المرحلة الأولى، إلى جانب أكثر من 7 آلاف موجه طلابي وموجهة طلابية في المرحلة الثانية.​