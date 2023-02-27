فيما انطلقت أمس (الأحد) اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. حدد دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات أنه إذا تم اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب يعالج الوضع لتبقى الأسئلة على حالها، ويحرر محضر بذلك وتتصرف في ضوئه اللجنة المختصة حسب الحالة، وإعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة وإعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة وفيما عدا الحالتين السابقتين لإدارة المدرسة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب وتوخي الدقة في استخدام الإجراءات أعلاه بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب.

وبين الدليل أنه يجب على ملاحظ قاعة الاختبار أن يعد محضرا بحالات الغش بالتنسيق المباشر مع المشرف المختص في لجنة الإشراف والمتابعة متضمنًا شهود الحادثة ويرفق به الأوراق المضبوطة والقرائن، وتسلم لرئيس لجنة الاختبارات في المدرسة أو نائبه، ويعالج الوضع بطريقة لا تؤثر على سير الاختبارات مع توخي الدقة والعدالة في تطبيق التعليمات حرصًا على مصلحة الطلاب على أن يتأكد الملاحظون من هوية الطالب قبل وأثناء الاختبار، وتدوينه لاسمه وصفه الدراسي على ورقة الإجابة، ومن ثم توقيعه على كشف تسليم أوراق الإجابة. ويقوم الملاحظون في كل لجنة بالتأكد من عدد الأوراق وكتابة أسمائهم صريحة والتوقيع على كشف تسليم أوراق الإجابة ومن ثم يسلم الملاحظون أوراق الإجابة للجنة المكلفة بالاستلام عقب انتهاء موعد الاختبار أو خروج آخر طالب من القاعة مباشرة لكل مادة، والتأكد من تسلسل أرقام الجلوس، ومطابقة الأسماء وفقا للكشوف المعدة مسبقا وأن يكون للطالب إما ورقة إجابة، أو استمارة غياب لكل مادة.