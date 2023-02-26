احتفل المبتعثون والمبتعثات في إيرلندا بيوم التأسيس السعودي في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من الملحقية الثقافية في إيرلندا والنادي الطلابي السعودي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، والملحق الثقافي الدكتورة فهدة آل الشيخ.

واشتمل الحفل على عدد من الأقسام المخصصة للأركان السعودية المختلفة، شملت معرض يوم التأسيس، وقسماً خاصاً بالمأكولات السعودية المختلفة في مناطق المملكة.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات والمسابقات المختلفة، وشارك الحضور في مسابقات الألعاب التراثية والثقافية السعودية.

وثمن المبتعثون والمبتعثات جهود الملحقية الثقافية السعودية والنادي الطلابي، مقدمين شكرهم لكل من شاركهم من السفارة السعودية والملحقية الثقافية والطلاب والطالبات المبتعثين وأسرهم وزملائهم.