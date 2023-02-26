بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعدد من أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في المقر الرئيسي للنيابة العامة اليوم احتفالاً بمناسبة الذكرى الثانية ليوم التأسيس.

وأكد الشيخ سعود المعجب أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تخليد لذكرى عظيمة في النفوس، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وجهوده في تأسيس هذا الكيان العظيم، وما سار عليه ملوك هذه الدولة، إلى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي تشهد المملكة فيه تقدماً ملحوظاً في كافة الميادين.

يذكر أن كافة النيابات في مناطق المملكة ومحافظاتها قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لذكرى يوم التأسيس، وسط مشاركة فاعلة من كافة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.